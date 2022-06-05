منظمة خريجي الأزهر تنظم محاضرة حول التكفير ومخاطره على المجتمع

أقامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا مكتب وادي الشاطئ بمنطقة الزوية، محاضرة بعنوان (حرمة التكفير ومخاطره على المجتمع) بحضور رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ أكرم فرج الجراري، والشيخ عبدالوهاب سالم خير مدير فرع المنظمة وادي الشاطئ، وعدد غفير من أعضاء المنظمة من الدفعة الثالثة عشر وإئمة وخطباء المساجد ومدرسي القرآن الكريم وأعيان وحكماء منطقة الزوية الشاطئ.

وقدم الحاضرون شكرهم وتقديرهم لجهود المنظمة في ترسيخ مفهوم الوسطية والإعتدال في الإسلام والتحذير من مخاطر التكفير داخل المجتمع.

وتم خلال المحاضر مناقشة تسيير الدورة الرابعة عشر والمزمع عقدها في شهر يوليو القادم والخامسة عشر والمزمع عقدها في شهر أغسطس القادم.

وتشهد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا إقبالًا واسعًا على الدورات التدريبية نظرًا للنتائج الإيجابية التي تحققت في أواسط المجتمع والتي كان لها الدور الكبير في إعادة الإستقرار.