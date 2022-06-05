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الجويفي يبحث مع السفير الألماني سبل التعاون الثنائي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

بحث وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت سبل التعاون الثنائي.

واستعرض الجويفي و أونماخت عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بِما يسهم في خدمة قطاع الرياضية في البلدين من ناحية التدريب و تطوير المنشأت الرياضية.

وأكد وزير الرياضة على أهمية تعزيز العلاقات التى تجمع الجانبين الليبي والألماني، والسعي نحو تعزيز التعاون الثنائي.

ودعا الجويفي إلى أهمية التعاون للاستفادة من الكفاءات الألمانية وتبادل الخبرات بين البلدين في عديد الاختصاصات الرياضية والبرامج.

وأبدى السفير الألماني تطلع حكومة بلاده إلى مزيد من التعاون مع ليبيا، مشيرا إلى رغبة القطاع الرياضي في ألمانيا بشكل عام بفتح جسر تواصل وتبادل الزيارات وإطلاق المبادرات والمشاريع الرياضية المختلفة.


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صحيفة العنوان الليبية

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