تركيا تشرف على تدريبات عسكرية لعناصر القوات البحرية الليبية

تواصل تركيا تدريباتها العسكرية لقوات البحرية الليبية، حيث بدأ في أنقرة تدريب طاقم القارب الحربي “شفق” الذي يستمر حتى 9 من يونيو الجاري، وفقاً لمذكرة التفاهم والتعاون الأمني والعسكري التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق السابقة.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن القوات التركية العاملة في ليبيا، تقوم بنقل معارفها وخبراتها للجنود الليبيين وأفراد البحرية في مركز التدريب المشترك لمدة عامين تقريباً، حيث ستتركز تدريبات طاقم القارب الحربي الليبي شفق على مكافحة الحرائق.

ودخلت مذكرة التفاهم العسكري بين البلدين حيز التنفيذ في ديسمبر 2019، بعد المصادقة عليها من البرلمان التركي وتشمل بنودها دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة المسؤولة عن تدريب الأمن والجيش الليبي، كما تنص المذكرة على توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير، والصيانة، وتقديم المشورة.

وتركز الاتفاقية أيضاً على تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، إلى جانب استخدام نشاطات التعليم والتدريب على نظم الأسلحة والمعدات في مجال أنشطة القوات البرية، والبحرية، والجوية الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.

ويرفض مجلس النواب الاعتراف بالاتفاقية التي يعتبرها تدخلاً تركياً سافراً، وتعدياً على السيادة الوطنية، لمخالفة حكومة السراج الإعلان الدستوري رغم مصادقة البرلمان التركي عليها.

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