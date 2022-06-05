القيب: نقلنا التعليم بنسبة 180 درجة وأعدنا الجامعات الليبية للحياة خلال أشهر

أكد وزير التعليم العالي بحكومة الدبيبة المنتهية، عمران القيب، أن “الوزارة نقلت التعليم بنسبة 180 درجة وأعدنا الجامعات الليبية للحياة خلال أشهر”، مضيفًا أنه “بداية من الأسبوع القادم سنشهد عودة الحياة للمسرح الجامعي”.

وقال القيب في تصريح صحفي، إنه “من الصعب أن تشتري أو تزور شهادة من الجامعات الليبية وأتحدى من يُنكر هذا”.

وتابع؛ أن “مؤشر دافوس لجودة التعليم المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح”، مردفًا أن تعليمنا جيد وشهاداتنا معتمدة ومعترف بها”.

وأشار القيب إلى أنه “لا يوجد استقرار إداري في الدولة حتى أيام النظام السابق وهذا أحد أسباب انهيار الدولة الليبية”.

وأكمل أن “الكثير من المؤسسات التي تقوم بإعداد تقييم الجودة تطلب مبالغ مالية كبيرة من الدولة”، لافتًا إلى أن “الجامعات خاصة هي دكاكين لبيع الشهادات ومنحت تراخيص خلال السنوات الماضية بدون معايير”.

وقال “سمعت من المصرف المركزي وديوان المحاسبة ملاحظات حول لائحة الإيفاد”، معقبًا “عندما يكثر العواء حول أداء الوزارة فهذا يعني أننا على الطريق الصحيح”.

وأوضح أنه “إذا لم تتم زيادة المرتبات فربما يتم توحيد جدول المرتبات في كل القطاعات”، مضيفًا أن “كل المتفوقين والأوائل تم إيفادهم على نفقة الدولة وقمنا بمساعدة من يدرس على نفقته الخاصة”.