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مديرية أمن بنغازي: ضبط أكثر من 130 مهاجراً غير شرعي من الجنسية البنغلاديشية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي، تفاصيل مداهمة أحد أوكار  استجلاب الهجرة غير الشرعية من الجنسية البنغلاديشية وضبط أكثر 130مُهاجراً.

وقالت المديرية في بيان عبر حسابها على فيسبوك، إنه “عُقب ورود معلومات للغرفة الأمنية بنغازي الكبرى عن وكر يحتجز فيه أكثر من 130شخصاً من الجنسية البنغلاديشية ومن تم يتم بيعهم وكان دخولهم للبلاد بطريقة غير شرعية”.

وأردف البيان؛ على الفور تم خروج دوريات الغرفة الأمنية قسم التمركزات الأمنية بإمرة رئيس الغرفة الأمنية عميد نوري الساعدي وعند الوصول تم مداهمة المكان وضبط أكثر من 130مُهاجراً غير شرعي وتم الإنتقال بهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص”

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مديرية أمن بنغازي

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