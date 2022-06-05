المرعاش: عملية إيريني “فاشلة بامتياز”.. وكميات هائلة من الأسلحة تدفقت إلى ليبيا منذ إطلاقها

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن الجميع يعرف تمامًا أن عملية إيريني “فاشلة بامتياز”، مشيرًا إلى أن كميات هائلة من الأسلحة تدفقت إلى ليبيا منذ إطلاق هذه العملية.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن الأوروبيين يبحثون عن نجاح وهمي يخفون به عجزهم وفشلهم، وهو ما تحقق لهم من خلال تمديد التفويض لهذه العملية التي وصفها بالمشلولة.

وأشار إلى أن عملية إيريني لن تستطيع إيقاف تدفق السلاح إلى ليبيا، متوقعًا أن تخرق دول أوروبية مؤيدة لهذه العملية الحظر في إطار المواقف المزدوجة بين الفعل والتصريحات، مستدلًا على رؤيته، بقوله: “المثال الصارخ هو الطائرات العسكرية البريطانية التي تنقل معدات تجسس ومراقبة وتعمل على بناء قاعدة استطلاع في القاعدة الجوية في مصراتة، بالتعاون الوثيق مع إيطاليا وهي إحدى الدول المشاركة في قيادة عملية إيريني”.

وأكد المرعاش أن الانقسام في مجلس الأمن ومحاولة روسيا والصين تهدئة الغرب في هذا الوقت هو ما جعلهما توافقان على التمديد لإعطاء نصر وهمي للأوروبيين ينسيهم مرارة الفشل، مشيرًا إلى أن ليبيا هي من سيدفع ثمن مواقف مجلس الأمن الدولي، لأنها أصبحت ضحية هذا العبث الدولي.

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