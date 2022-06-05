إصابة أكثر من 50 حالة بتسمم غذائي في مدينة الكفرة

أفاد مكتب الإصحاح البيئي ببلدية الكفرة، السبت، عن تلقيه بلاغاً من مستشفى المدينة باستقبال أكثر من 50 حالة مصابة بتسمم غذائي.

وأوضح المكتب في منشور، أن “المفتشين الصحيين انتقلوا لعين المكان وذلك لجمع البيانات من الأطباء والمرضى، حيث تبيّن من خلال سؤال المرضى تناولهم نفس الوجبة الغذائية ومن نفس المكان”، مشيراً إلى أن الفريق ينتظر نتائج التحاليل والتقرير النهائي بعد جمع البيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر من إعلان وزارة الصحة عن وفاة شخصين من بين 44 حالة أُصيبوا بتسمم غذائي مشابه، نتيجة تناول وجبات غذائية في إحدى قاعات الأفراح بمنطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس في فبراير الماضي.

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