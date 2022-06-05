صهد: هناك مخططات فرنسية بتكوين ما يسمى أرض “التبو الكبرى” في الجنوب | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

كشف عضو مجلس الدولة إبراهيم صهد أن هناك مخططات فرنسية لسلخ جزء من الجنوب، وتكوين ما يسمى أرض التبو الكبرى.

وأضاف صهد بحسب موقع “عربي21” أن هذا الأمر بات معروفا بالرغم من التكتم الكامل عن تلك الخطط.

وأشار عضو المجلس أنه بخصوص تواجد وفد جنوبي هناك، فبعض الأسماء الواردة نفت زيارتها، ولا ندري ما صحة نفيها، لكن تظل الأطماع الاستعمارية قائمة.

وأكد صهد أن أي اجتماعات أو لقاءات تعقد بمعرفة فرنسا أو على أرضها لن تكون بعيدا عن الأطماع الاستعمارية الفرنسية في التراب الليبي، خاصة الجنوب.

وتابع :”فرنسا لديها رغبة للسيطرة على الجنوب اقتصاديا؛ من خلال تواجد عسكري، أو من خلال شركاتها خاصة شركة “توتال” وشركات التعدين”.

وتناقلت أنباء عن استضافة فرنسا وفدا من الجنوب الليبي مكونا من 11 شخصا لعقد مؤتمر موضوعه الرئيسي اقتراح اتحاد فيدرالي ليبي يضم أقاليم طرابلس وبرقة وفزان.