أكثر من 50 حالة تسمم غذائي بالكفرة

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي – الكفرة أكثر من 50 حالة تسمم غذائي.

المستشفى أفاد عبر مكتبه الإعلامي أن من بين الحالات نساء وأطفال، متوقعًا تزايد الحالات مع مرور الوقت.

ونقل المستشفى عن المرضى قولهم إنهم تناولوا الطعام من أحد المطاعم بالمدينة، لافتًا إلى أنهم في انتظار النتائج الأولية للمختبر وبعدها ستتخذ الإجراءات الرادعة.

وذكر المستشفى أن استقبال المرضى كان بحضور إدارة الإصحاح البيئي، وفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض الكفرة، وفرع الحرس البلدي.