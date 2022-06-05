شركة الهروج لـ صنع الله: أوضاع حقول أمال وتيبستي والناقة والغاني ممتازة

إجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الهروج للعمليات النفطية – رئيس لجنة الملاك شركة “سوناطراك” خليفة عمرو، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة في العاصمة طرابلس استعراض النشاط العام للشركة، ومناقشة الأعمال والأنشطة المشتركة بين المؤسسة وشركة “سوناطراك” في قطاع النفط الليبي، وقد أطلع خليفة عمرو، رئيس وعضو مجلس إدارة المؤسسة، على سير عمليات الشركة وما تم إنجازه.

وأكد رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الهروج، تحقيق الشركة إنجازا كبيرا بصيانة البنية التحتية لحقل “الغاني” الذي لا يزال يحافظ على معدل إنتاج في حدود 4000 برميل يوميا، مبينا أن الوضع العام لحقول “أمال وتيبستي والناقة والغاني” ممتاز.

وأعرب صنع الله، عن ثقته بإدارة الشركة التي حثها على الاستمرار على النهج الحالي في إنجاز أعمالها، والتحقق من أن المصروفات يتم إنفاقها في الأوجه المخصصة لها، بما يضمن استدامة الإنتاج وزيادته، وتلبية احتياجات العاملين وتحسين خدماتهم.

كما أطلع خليفة عمرو رئيس وعضو مجلس الإدارة عن نتائج الاجتماع الأخير للجنة ملاك شركة سوناطراك والبرامج المستهدف تنفيذها خلال الايام القادمة من خلال الشركة.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الادارة دعمه للخطة المستهدفة من طرف شركة سوناطراك والعمل على تذليل الصعاب ليتمكنوا من تنفيذ برنامج العمل وتنفيذ الالتزامات التعاقدية طرفهم.