ضبط مطحنتي دقيق مخالفة في تاجوراء وصناديق شاي منتهية الصلاحية بغريان

قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية مكتب تاجوراء بجولة تفتيشية أمس السبت استهدفت مطحنتي دقيق وأعلاف، تبين أنهما غير صالحتين ومخالفتين للاشتراطات الصحية، فضلا عن وجود جرذان وحشرات على المواد الغذائية المطحونة.

ولفت المركز، في بيان، إلى عدم وجود شهادات صحية للعمال، إلى جانب سوء التصنيف والترتيب والنظافة، كما أن الآلات المستخدمة في طحن الحبوب الغذائية متهالكة وغير مطابقة نهائيًا

– ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحتوي على مواد مسرطنة في أجدابيا

ضبط سيارة محملة بـ110 صناديق شاي منتهية الصلاحية

وفي سياق موازٍ أعلنت بلدية غريان ضبط سيارة محملة بـ110 صناديق شاي منتهية الصلاحية في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، قادمة من مدينة سبها، متجهة إلى مدينة طرابلس.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، جرى التواصل مع مديرية شؤون الإصحاح البيئي غريان، من قبل عناصر الأمن المتمركزة في بوابة الهيرة الدعم المركزي فرع غريان، بشأن وجود سيارة محملة بـ110 صناديق شاي منتهية الصلاحية، وعليه توجه فريق التفتيش الصحي التابع لمديرية شؤون الإصحاح البيئي غريان للمكان، وفحص وحصر الكمية بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

ضبط شحنة شاي منتهية الصلاحية في غريان. (بلدية غريان)

ضبط شحنة شاي منتهية الصلاحية في غريان. (بلدية غريان)

ضبط شحنة شاي منتهية الصلاحية في غريان. (بلدية غريان)

من الجولة على مطاحن تاجوراء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من الجولة على مطاحن تاجوراء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

من الجولة على مطاحن تاجوراء. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)