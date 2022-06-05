الدبيبة: نتكفل بمعالجة الديون والالتزامات الدولية على الاتحادات الرياضية

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا مع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية ورئيسها جمال الزروق ورؤساء الاتحادات الرياضية.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن الاجتماع الموسع الذي حضره وزيرا الرياضة والداخلية بحكومة تصريف الأعمال عبد الشفيع الجويفي وخالد التيجاني تم تخصيصه للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الاتحادات الرياضية المختلفة ونظيرتها الفرعية بالمناطق.

وشدد الدبيبة على تكفل حكومة تصريف الأعمال بمعالجة الديون والالتزامات الدولية على الاتحادات الرياضية بعد اعتمادها من وزارة الرياضة في الحكومة، فضلًا عن تحمل مصاريف المشاركات الدولية والإقليمية لكافة الفرق الرياضية الليبية.

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