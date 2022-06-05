ميناء مصراتة يستقبل أكثر من 30 ألف طن بنزين

وصلت إلى ميناء المنطقة الحُرة بمصراتة آلاف الأطنان من مادة البنزين، وأكثر من ألف سيارة.

وأوضحت بيانات المنطقة الحرة بمصراتة عن وصول سفينة تدعى الدبران، تابعة للخط الملاحي القدر للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 30314 ألف طن من مادة البنزين 95، بالإضافة لوصول السفينة آية زنوبيا التابعة للخط الملاحي الشرق، محملة بـ1984 طناً من الحديد الصناعي قادمة من تركيا.

وأشارت البيانات أيضًا لوصول السفينة جراند سباجنا، التابعة للوكيل الملاحي ليبيا، محملة بـ1281 سيارة.

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