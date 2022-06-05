دغيم: المؤشرات الحالية لا تبشر بإمكانية توصل النواب والدولة في القاهرة لاتفاق

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن المؤشرات الحالية لا تبشر بإمكانية توصل النواب والدولة في القاهرة إلى اتفاق حول مسودة دستورية بسبب حدة الاستقطاب السياسي الحالي ومستوى الخلاف بين اللجنتين حول نقاط جوهرية مثل شكل الدولة ونظام الحكم.

دغيم اعتبر في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت أن فشل هذا المسار يعني عمليًا عدم جود إمكانية لإيجاد آلية دستورية بين المجلسين، وسيكون الخيار الوحيد أمامهم هو تقديم استقالة جماعية بعد هذا الفشل الذريع ورغبتهم غير المبررة في الاستمرار بالمشهد.

وأوضح أن تصريح رئيس مجلس النواب الأخير الذي قال فيه: إن المجلس يعمل على إيجاد مسودة دستورية هو إشارة واضحة لفشل مباحثات القاهرة.

ولفت في الختام إلى أن عقيلة لا يملك خيارًا آخر مناسبا لإجراء الانتخابات، التي تتطلب إرادة حقيقية لدى جميع الأطراف الليبيـة.