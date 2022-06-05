برقيق: من حق المترشحين للبرلمان رفع دعوى قضائية ضد باشاغا

زعم عاطف برقيق، القيادي في ما يسمى ” كتيبة ثوار طرابلس” والموظف بسفارة ليبيا بتركيا، أنه من حق “المترشحين للبرلمان رفع دعوى قضائية ضد باشاغا”.

وواصل “برقيق” مزاعمه في تدوينة عبر “فيسبوك”، قائلا: إن “باشاغا قال مفيش انتخابات برلمانية لأنها بتطلع أسوء من الأولين!”.

وقال إنه يجب “على الجماعة المترشحين للبرلمان أن يردوا عليه ومن حقهم مقاضاته ورفع دعوى عليه”. على حد قوله.

وأردف “لأن سكوتهم معناها أن كلامه صحيح وحرام ان تنتخبكم الناس”، لافتًا “باختصار سواء الدبيبه ولا باشاغا سكوتكم سلامة”. على حد تعبيره.