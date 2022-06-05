الدبيبة يبحث مع «كتلة المسار» تنسيق الجهود لتنفيذ الانتخابات

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع عدد من أعضاء «كتلة المسار»، التي تضم عددًا من أعضاء مجلس النواب، تنسيق الجهود لتنفيذ الانتخابات.

وناقش اللقاء الذي عقد ظهر اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء، متابعة الوضع السياسي المحلي وفق الظروف الحالية، وتكثيف التواصل لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم.

والخميس، أكد الدبيبة، خلال لقائه عددًا من أعيان المنطقة الغربية، دعم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، كافة مطالب الحراك المدني لدعم الانتخابات البرلمانية، مضيفًا أن الحكومة «ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات».

– الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الدبيبة استمع خلال اللقاء إلى عدد من أعضاء الحراك المدني الداعم للانتخابات «الذين أكدوا أن هدف هذا الحراك هو رفض الحرب بكل أشكالها، وضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية ورفض المراحل الانتقالية».