شركة البريقة تعلن انحسار ظاهرة ازدحام محطات الوقود في طرابلس

العنوان – طرابلس

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط انحسار ظاهرة ازدحام محطات توزيع الوقود في العاصمة طرابلس.

وأشادت الشركة بكل من ساهم في احتواء الأزمة التي ساد فيها روح التعاون و العمل الجاد بين رجال شركة البريقة على مختلف مواقعهم.

وأشارت إلى أنه منذ ملاحظتها للازدحام أعلنت فتح مستودعاتها على مدار الساعة واليوم بكل من العاصمة طرابلس والزاوية ومصراتة أمام شركات التوزيع والشركات الناقلة.

وأعلنت الشركة تقديرها بالجهود و الدعم المستمر من قبل المؤسسة الوطنية للنفط و تثني عليه ، وعلى التعاون الجاد و المثمر من قبل شركات التوزيع و جمعية نقل الوقود.

وأكدت أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها فإنها تؤكد استمرار فتح مستودعاتها وعلى مدار الساعة امام شركائنا في العمل من شركات التوزيع والشركات الناقلة.

وتأمل الشركة من الجهات الأمنية المختصة تنظيم ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستهلكيه و مستحقيه من المواطنين.