اوحيدة: المشري يحاول التشويش على تحركات حكومة باشاآغا في العاصمة وسرت

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة قال إنه لا وجود لأي توافق في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة وما حدث في السابق يؤكد أنه لا وجود لتفاؤل حول إمكانية التوصل لتوافق بينهما.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” اتهم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بالتشويش على حراك واسع لتمكين حكومة المنبثقة عن البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا من الدخول إلى العاصمة طرابلس.

وأضاف: “المشري يحاول التشويش على ما يحدث في العاصمة وسرت من تحركات بشأن الحكومة”، لافتًا إلى أنه لا توجد إمكانية للتوافق حول تعديل مسودة الدستور.

وأردف: “لا يوجد إجماع بين الليبيين ولا بين المؤسسات حول ذلك، ولا يمكن إلا اعتماد ما اتخذه مجلس النواب في هذا الصدد بتكوين لجنة من الفنيين لمحاولة تعديل بعض المواد لمسايرة التوجه الوطني فقط وهذا لم يحدث حتى الآن، والمشكل الأكبر أن الأمر قابل للطعن أمام القضاء الليبي”.

وتابع اوحيدة حديثه: “ربما هناك توجه أقرب للنجاح هو التوافق على دستور الاستقلال، هذا بدأ يلوح في الأفق، وهناك حراك كبير في برقة للقبول بهذا الأمر للعودة إلى الدستور الفيدرالي لسنة 1951”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية