البريقة: انحسار ظاهرة ازدحام محطات الوقود في العاصمة طرابلس | أخبار ليبيا 24

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كشفت شركة البريقة لتسويق النفط. انحسار ظاهرة الازدحام في محطات توزيع الوقود في العاصمة طرابلس.

وذكرت الشركة. أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها فإنها تؤكد استمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة أمام شركات التوزيع والشركات الناقلة.

وتأمل شركة البريقة. من الجهات الأمنية المختصة تنظيم ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستهلكيه و مستحقيه من المواطنين.

وأثنت الشركة. بكل من ساهم في احتواء الأزمة التي ساد فيها روح التعاون و العمل الجاد بين رجال شركة البريقة على مختلف مواقعهم.

وأكدت أنه منذ ملاحظتها للازدحام أعلنت فتح مستودعاتها على مدار الساعة واليوم بكل من العاصمة طرابلس والزاوية ومصراتة أمام شركات التوزيع والشركات الناقلة.

وأعلنت الشركة تقديرها للجهود و الدعم المستمر من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وتثني عليه ، وعلى التعاون الجاد والمثمر من قبل شركات التوزيع وجمعية نقل الوقود