إسماعيل: حفتر أصبح طرفاً ثابتاً بسبب غباء المتنافسين والبونتة

رأى محمد إسماعيل، الأكاديمي والباحث السياسي الليبي، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أصبح طرفاً ثابتاً بسبب غباء المتنافسين والبونتة، بحسب تعبيره.

وقال إسماعيل، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أصحاب القضية، هم حاضنة لا تملك اتخاذ القرار السياسي، مُستغلة”.

وأضاف “أخشى من تداعي الأحداث وتسارع وتيرة التحالفات المصلحية الصرفة أن يُباعوا بثمن بخس”.

وتابع “لاحظوا معي أنه بسبب الغباء والبونتة، أصبح حفتر طرفا ثابتا يتسابق المتنافسون على إكمال الصفقة معه (علي من يرضى)، فانتبهوا.. انتبهوا”، وفقا لوصفه.