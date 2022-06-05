ليبيا الان

إسماعيل: حفتر أصبح طرفاً ثابتاً بسبب غباء المتنافسين والبونتة

تم النشر منذُ 54 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى محمد إسماعيل، الأكاديمي والباحث السياسي الليبي، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أصبح طرفاً ثابتاً بسبب غباء المتنافسين والبونتة، بحسب تعبيره.

وقال إسماعيل، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أصحاب القضية، هم حاضنة لا تملك اتخاذ القرار السياسي، مُستغلة”.

وأضاف “أخشى من تداعي الأحداث وتسارع وتيرة التحالفات المصلحية الصرفة أن يُباعوا بثمن بخس”.

وتابع “لاحظوا معي أنه بسبب الغباء والبونتة، أصبح حفتر طرفا ثابتا يتسابق المتنافسون على إكمال الصفقة معه (علي من يرضى)، فانتبهوا.. انتبهوا”، وفقا لوصفه.

الوسوم

الأوضاع السياسية حفتر ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك