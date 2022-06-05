المنفي يبحث مع اللجنة العسكرية إنجازتها والمحافظة على استمرار التهدئة

العنوان – طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي – القائد الأعلى للجيش الليبي – محمد المنفي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، عن المنطقة الغربية ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية وسُبل المحافظة على استمرار حالة التهدئة.

وناقش القائد الأعلى للجيش الليبي، عدد من العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه عمل اللجنة وسُبل حلحلتها، لتتمكن من الاستمرار في أداء أدوارها المناطة بها.

واستعرض أعضاء اللجنة أمام القائد الأعلى، نتائج اجتماع اللجنة بكامل أعضائها، على هامش اجتماع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بشأن ليبيا الذي استضافته الحكومة الإسبانية برعاية أممية مؤخراً.

وأكد المنفي على أهمية التزام كافة الأطراف لإيجاد حل للأزمة الراهنة للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.

وأشاد رئيس المجلس القائد العام في ذات الوقت بجهود اللجنة في دعم المسار السلمي والمحافظة على الاستقرار في البلاد.