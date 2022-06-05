السلاح المنفلت.. خطر داهم يواصل حصد أرواح الليبيين

يُشكّل السلاح المنفلت وشظايا المقذوفات العشوائية هاجساً مضاعفاً لليبيين، بعد أدت قذيفة عشوائية مؤخراً لمقتل الطفل الطاهر الفيتوري الذي قضى في فناء منزله بمنطقة الهواري ببنغازي، وسط حالة من الغضب والمطالب بوضع حد لمثل هذه الأحداث المؤلمة.

وسبق أن حذرت دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام “أنماس” في تقرير لها عام 2020 من أثر استمرار الأعمال العدائية على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، بعد أن أكدت أن ليبيا بها أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، بما يقدر بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد منها 29 مليون قطعة سلاح.

وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة في ليبيا، وقوع 298 ضحية للألغام غير المتفجرة بالبلاد، من بينهم 278 رجلاً و20 امرأة، منهم 124 شخصاً لقوا حتفهم حتى نهاية ديسمبر الماضي.

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