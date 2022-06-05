بمشاركة ليبيا.. تأسيس اتحاد النقابات الموسيقية العربية

العنوان-تونس

برعاية المنظمة الدولية للحوكمة المحلية احتضنت العاصمة التونسية فعاليات المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات الموسيقية العربية بحضور 12 نقابة عربية ومن بينها ليبيا وذلك في مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم العربي.

وتهدف التظاهرة التي أقيمت في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة إلى توحيد صفّ النقابات الموسيقية العربية، وإرساء مبدأ التضامن في ما بينها والدفاع عن المهن الموسيقية والفنانين والعازفين في كل البلدان المعنيّة وهو ما تسعى إليه المنظمة الدولية للحوكمة المحلية على لسان الممثل عنها لطفي البلعجي.

البلعجي وخلال كلمة له في الاحتفالية أشار إلى أن المنظمة بصدد مواكبة أولى خطوات هذا التأسيس داعما منها للموسيقي والفن والثقافة عموما وذلك لتوحيد صفوف الموسيقيين في الوطن العربي لكونها مؤسسة غير ربحية تعمل على تحقيق اللامركزية وتسعى الى تكريس اهداف التنمية غير مستدامة وتحتكم الى جملة من الكفاءات.

وشارك في هذا المؤتمر كل من تونس بصفتها البلد المنظّم وليبيا والمغرب ومصر وموريتانيا وسوريا ولبنان وفلسطين والسودان والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين.