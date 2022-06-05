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المنفي يشدد على أهمية تظافر الجهود للوصول إلى الانتخابات

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أهمية الالتزام بمواصلة جهود جميع الأطراف، لإيجاد حل للأزمة الراهنة للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، مشيداً في ذات الوقت بجهود اللجنة في دعم المسار السلمي والمحافظة على الاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي رفقة النائب بالمجلس عبد الله اللافي الأحد بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، عن المنطقة الغربية، لبحث ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية وسُبل المحافظة على استمرار حالة التهدئة.

واستعرضت اللجنة نتائج اجتماع اللجنة بكامل أعضائها، على هامش اجتماع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بشأن ليبيا الذي استضافته الحكومة الإسبانية برعاية أممية مؤخراً، كما جرى بحث العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه عمل اللجنة وسُبل حلحلتها، لتتمكن من الاستمرار في أداء أدوارها المناطة بها، وفق بيان الرئاسي.

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قناة 218 الليبية

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