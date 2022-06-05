مخاطبا السفيرة الفرنسية.. الدبيبة: الخيار الوحيد للحكومة يتمثل في إجراء الانتخابات | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، التأكيد على أن الخيار الوحيد لحكومته هو إجراء الانتخابات، مشددًا على أن تعمل بكل جهودها لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، جاء تأكيد الدبيبة خلال لقائه، ظهر اليوم الأحد، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا. بياتريس لوفرابير دوهيلين. بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال بيان المكتب الإعلامي أن لقاء الدبيبة والسفيرة الفرنسية خُصِّص لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي. ونقل خلاله الدبيبة تهنئته للرئيس إيمانويل ماكرون لانتخابه للرئاسة الفرنسية، وكذلك لوزيرة الخارجية كاثرين كولونا.

وجاء تأكيد الدبيبة للسفيرة الفرنسية بشأن تمسكه بإجراء الانتخابات عقب لقائه في وقت سابق اليوم الأحد مع عدد من أعضاء “كتلة المسار”. التي تضم عددًا من أعضاء مجلس النواب، تنسيق الجهود لتنفيذ الانتخابات.

وأكد الدبيبة، الخميس الماضي خلال لقائه عددًا من أعيان المنطقة الغربية، دعم حكومة الوحدة الوطنية. كافة مطالب الحراك المدني لدعم الانتخابات البرلمانية. مشيرا أن الحكومة ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات.