المبروك: الكثير من الاعتمادات المستندية التي يجري فتحها هي لعمليات استيراد وهمية

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي أحمد المبروك إنه يصعب على المصرف المركزي السيطرة على التضخم لعدم قدرته على رفع قيمة الدينار حاليًا، في ظل الوضع الاقتصادي السياسي المأزوم، معربًا عن اعتقاده بأن الكثير من الاعتمادات المستندية التي يجري فتحها هي لعمليات استيراد وهمية، حيث يجري الحصول على النقد الأجنبي ومن ثم بيعه في السوق الموازي لاحقًا.

المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الأحد، أشار إلى عدم وجود تدابير حكومية حقيقية لمواجهة أزمة الغذاء، سواء عبر توفير مخزون غدائي يكفي ستة أشهر على سبيل المثال، لافتًا إلى أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسبة تفوق 100% مثل زيت الطعام.

وتابع المبروك حديثه قائلًا: “إن الحكومة لا تمتلك الحلول وسط التجاذبات السياسية وحالة الانقسام التي تشهدها البلاد وضعف الجهات المعنية بحماية المستهلك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية