صحيفة: الشرطة الأيرلندية تنجح في تحرير مواطنة محتجزة قسراً في ليبيا

كشفت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية، عن نجاح وحدة المفاوضات الوطنية التابعة للشرطة الأيرلندية بالتعاون مع وزارة الخارجية الأيرلندية، في تأمين إطلاق سراح امرأة أيرلندية كانت محتجزة ضد إرادتها في ليبيا لمدة 18 شهرًا.

وأضافت الصحيفة أن العملية التي جرت في فبراير الماضي تمكن خلالها مفاوضون مدربون من وحدة المفاوضات الوطنية التابعة للشرطة والخاضعة لقيادة العمليات في دبلن، من إعادة المواطنة الأيرلندية من أصل ليبي تم احتجازها ضد إرادتها من قبل أفراد أسرتها، الذين يشتبه في أنهم كانوا يخططون لزواجها بالإكراه.

وأشارت الصحيفة أن الفتاة عادت إلى دبلن في الأول من أبريل الماضي بمساعدة موظفين قنصليين من السفارة الأيرلندية في إسبانيا، كما شرعت الشرطة في تحقيق جنائي في محنة المرأة بهدف مقاضاة المتورطين، لافتة إلى أن مصادر من الشرطة أكدت أن مثل هذه التحقيقات محفوفة بالتعقيدات القانونية، ونادرًا ما تكون المحاكمات ناجحة.

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