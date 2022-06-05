منح موظفي الهيئات القضائية علاوة تمييز بنسبة 100% | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بمنح علاوة تمييزية شهرية للموظفين العاملين بالهيئات القضائية بنسبة 100% عن مرتبهم الأساسي، مضافاً للعلاوة السابقة التي صدرت بموجبها قرار من وزير العدل عام 2015.

ويأتي القرار الذي أطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه. بعد موجة من الاحتجاجات والإضرابات التي قادها الموظفون العاملون في إدارات التفتيش. والمحاكم والنيابات وإدارة القضايا والمحاماة العامة وإدارة القانون التابعون للهيئات القضائية، للمطالبة بتحسين الأجور أسوة بقطاعات وظيفية أخرى.

وكانت الحكومة قد لجأت في وقت سابق لرفع مرتبات قطاعات معينة بالتزامن مع ارتفاع كلفة المعيشة. وسط احتجاجات قطاعات أخرى في ظل تعطيل مجلس النواب وعدم اعتماده لقانون المرتبات الموحد الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية للمجلس، والذي أحاله بدوره للجنة المالية للنظر فيه وإبداء الملاحظات بشأنه.