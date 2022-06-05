الدبيبة يلتقي كتلة المسار النيابية لبحث تنسيق الجهود لتنفيذ الانتخابات

العنوان-طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، مع عدد من أعضاء “كتلة المسار”، التي تضم عددًا من أعضاء مجلس النواب، تنسيق الجهود لتنفيذ الانتخابات.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة، ناقش اللقاء الذي عقد ظهر اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء، متابعة الوضع السياسي المحلي وفق الظروف الحالية، وتكثيف التواصل لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.

والخميس، أكد الدبيبة، خلال لقائه عددًا من أعيان المنطقة الغربية، دعم حكومة الوحدة الوطنية، كافة مطالب الحراك المدني لدعم الانتخابات البرلمانية، لافتا أن الحكومة ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات.