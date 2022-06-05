ديندياس: الاتفاقية الليبية التركية لتقاسم المناطق البحرية خارج سيادة القانون والمنطق

جدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس هجومه على السياسة الخارجية التركية، وعلى مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة مع ليبيا حول التقاسم المناطق البحرية، التي اعتبرها خارج سيادة القانون والمنطق.

جاء ذلك في كلمة لديندياس خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة السنوية لجمعية الأعمال والصناعات في بيلوبونيز وغرب اليونان، حول مبادئ السياسة الخارجية اليونانية والتحديات الحالية والمقامة في مدينة باتراس غرب البلاد.

وعبّر ديندياس عن أسفه للنهج العدائي والادعاءات المغلوطة التي تروجها أنقرة ضد بلده، متهماً الأخيرة بتجاهل حقوق جزيرة كريت عبر توقيع مذكرة التفاهم مع ليبيا، الذي شبه وضعها القانوني بتوقيع اليونان اتفاقية مفترضة مع إسبانيا تتجاهل وجود إيطاليا في المنتصف بين البلدين.

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