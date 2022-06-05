بعيو: يجب التحرك وطنياً ودولياً لمعاقبة مفتي الإرهاب الصادق الغرياني

طالب المحلل السياسي محمد عمر بعيو، بضرورة تحريك دعوة قضائية ضد المفتي المعزول الصادق الغرياني، بعد تحريضه لحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية على قتال الجيش العربي الليبي بقيادة المشير خلفية حفتر، والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

بعيو، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”على مجلس النواب والحكومة الليبية والأحزاب والمنظمات والمواطنين التحرك وطنياً ودولياً لمعاقبة مفتي الإرهاب على جريمة الإفتاء بالقتل وسفك الدماء”.

وأضاف: ”لابد من تحريك الدعوى ضده أمام النيابات في ليبيا”، متابعا:” كفاكم صمتاً وتخاذلاً”.