المنفي واللافي يبحثان مع لجنة 5+5 عن المنطقة الغربية نتائج اجتماع إسبانيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، بصفتهما «القائد الأعلى للجيش الليبي»، صباح اليوم الأحد، بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، عن المنطقة الغربية، لبحث ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية وسُبل المحافظة على استمرار حالة التهدئة.

وقال بيان صادر عن المجلس: “استعرض أعضاء اللجنة أمام القائد الأعلى، نتائج اجتماع اللجنة بكامل أعضائها، على هامش اجتماع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بشأن ليبيا الذي استضافته الحكومة الإسبانية برعاية أممية مؤخراً”.

وأضاف البيان “ناقش القائد الأعلى للجيش الليبي، العديد من العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه عمل اللجنة وسُبل حلحلتها، لتتمكن من الاستمرار في أداء أدوارها المناطة بها”.

وتابع “أكد القائد الأعلى للجيش، أهمية الالتزام بمواصلة جهود جميع الأطراف، لإيجاد حل للأزمة الراهنة للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، مشيداً في ذات الوقت بجهود اللجنة في دعم المسار السلمي والمحافظة على الاستقرار في البلاد”.