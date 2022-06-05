السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة

أعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، مساء اليوم الأحد، «إعادة الافتتاح الرسمي» للسفارة في العاصمة طرابلس «الليلة»، معتبرة أن «هذا دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا».

وغردة هورندال عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «يسعدني الإعلان وبفخر إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة البريطانية في ليبيا الليلة، هذا دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا». وأكدت أن المملكة المتحدة «ستواصل العمل مع الليبيين والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة لليبيا».