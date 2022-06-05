ضباط عمليات الجنوب يؤكدون استمرار تنفيذ الخطة الأمنية

شهد مقر غرفة عمليات الجنوب التابع للجيش الوطني -الأحد- اجتماعاً ضم ضابط عمليات المنطقة الجنوبية مع ضباط عمليات المناطق العسكرية التابعة لقوة عمليات براك وسبها ومرزق و أوباري وغات الكتيبة 177 مشاة- وفقاً لما أورده مدير التوجيه المعنوي اللواء خالد محجوب.

وأكد الضباط المجتمعون على الاستمرار في تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين الجنوب وتحديد قطاعات المسؤولية والتنسيق بين الوحدات وغرفة العمليات والسيطرة وسرعة معالجة المواقف الطارئة والعاجلة ومناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة الأمنية وطرق معالجتها.

وأعرب ضباط عمليات المنطقة الجنوبية المشاركون في اللقاء عن تفهمهم لواجباتهم وحرصهم على تنفيذها بدقة وفق تعليمات آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان وأوامر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدات متعددة من الصنفين سلاح جوي وقوات برية تكثف عملياتها في الفترة الأخيرة في المناطق الجنوبية خاصة الحدودية منها بعد رصد ظهور عناصر مسلحة يشتبه في تبعيتها لتنظيم داعش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية