القطراني: نؤكد على أهمية عمل جهاز الهجرة غير الشرعية والإدارة العامة للدوريات الصحراوية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي ووزير الاشغال العامة نصر شرح البال، بمكتبه في مدينة بنغازي، اجتماعاً ضم كلاً من العميد عزالدين بوشاح مدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، والعميد رافع البرغثي مدير جهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية والعقيد اشرف هويدي مدير فرع الجهاز بنغازي الكبرى .

وقد أكد القطراني والوزراء على أهمية عمل جهاز الهجرة غير الشرعية والإدارة العامة للدوريات الصحراوية ، وما يقع على عاتقهما من مسؤولية تأمين الحدود الصحراوية وضبط الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يتطلب الدعم الكامل لهما من قبل الحكومة الليبية وتوفير كافة الإمكانيات مع ضرورة الحرص على الجانب الإنساني والعناية اللازمة بالمهاجرين.