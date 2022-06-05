خلال لقائه السفيرة الفرنسية.. الدبيبة: الانتخابات هي الخيار الوحيد للحكومة

العنوان-طرابلس

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، التأكيد على أن الخيار الوحيد لحكومته هو إجراء الانتخابات، مشددًا على أن تعمل بكل جهودها لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.

وجاء تأكيد الدبيبة خلال لقائه، اليوم الأحد، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس لوفرابير دوهيلين بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وخصص اللقاء لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي ونقل خلاله الدبيبة تهنئته للرئيس إيمانويل ماكرون لانتخابه للرئاسة الفرنسية، وكذلك لوزيرة الخارجية كاثرين كولونا.

وجاء تأكيد الدبيبة للسفيرة الفرنسية بشأن تمسكه بإجراء الانتخابات في وقت تصاعدت فيه الأزمة السياسية وعاد الانقسام الحكومي إلى ليبيا بعدما تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتوجه مجلس النواب إلى تكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.