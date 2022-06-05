التربية والتعليم تطلق موقعها الإلكتروني بعد تطويره

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة -الأحد- إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة من جديد بعد الانتهاء من تحديثه وتطويره-وفقاً لما أوردته الوزارة على منصتها الإعلامية.

وشَهِد المركز العام للتدريب وتطوير التعليم في مدينة طرابلس حفلاً بالمناسبة حضره وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، ومديرو الإدارات المعنية بالوزارة وعدد من المدرّبين و المُشاركين في الدورات التدريبية الفنّية والتقنية التي أقامها المركز بالتعاون مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.

وأكد مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم “علي الوافي” على أهمية التدريب من أجل رفع كفاءة الموظف، عبر التدريب المُستمر، و التدريب الناتج عن خُطة سنوية.

كما أشار وزير التربية والتعليم إلى التوأمة والشراكة بين مركزي تدريب وتطوير التعليم والمعلومات والتوثيق لنقل التعليم نحو الأفضل، مُنوّهاً إلى الشروع في منصة لخبراء التعليم بهدف جمع آرائهم بما يضمن الاستفادة منها.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ منظومة إدارة بيانات العاملين والمُؤسسات التعليمية لإطلاقها في نهاية شهر يونيو الجاري، والتي ستستند لأرقام حقيقية وتتضمّن بيانات موسّعة- وفقاً لما أوضحه المستشار بمركز المعلومات والتوثيق أحمد المهدوي.

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