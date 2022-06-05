غرفة العمليات الأمنية تمهل أصحاب المباني العشوائية فوق خط النهر الصناعي 72 ساعة لإخلاء مبانيهم

باشرت اليوم الأحد غرفة العمليات الأمنية المشكلة بقرار النائب العام في حملة إنذار وتحذير لجميع المعتدين على مسار النهر الصناعي المغذي لمدينة بنغازي بمياه الشرب.

وشملت حملة الإنذار أصحاب المباني العشوائية فوق خط النهر الصناعي من مفترق منطقة المساكن مرورا بطريق النهر وصولا إلى منطقة الهواري.

وأمهلت القوات المشاركة في حملة اليوم وهي الإدارة العامة للبحث الجنائي ومديرية أمن بنغازي وجهاز الحرس البلدي وكتيبة حماية وتأمين مشروع النهر الصناعي أصحاب المباني (72) ساعة لإخلاء مبانيهم استعدادا لانطلاق عملية إزالة جميع ما يعيق امدادات خط النهر الصناعي.

وعبر الآليات الثقيلة نهاية الأسبوع الجاري ستطلق الغرفة المرحلة الثانية من عملية تأمين امدادات المياه للمدينة بإزالة المباني فوق خط النهر وكذلك إزالة جميع الوصلات الغير شرعية المربوطة بشكل جائر على خطوط النهر الصناعي من قبل ضعاف النفوس بإسناد من القوات المسلحة العربية الليبية المتمثلة في اللواء طارق بن زياد المعزز واللواء 106 مجحفل نهاية الأسبوع الجاري.

وكانت غرفة العمليات الأمنية برئاسة اللواء صلاح هويدي قد حذرت أصحاب المباني المنتشرة فوق مسار خط النهر الصناعي بتعرضهم للمسائلة القانون لتعريضهم الأمن المائي للمدينة للخطر.