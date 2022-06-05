«صنع الله» يبحث إعادة تأهيل شبكة حقن المياه بحقل الغاني

بحث مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في اجتماع مع رئيس لجنة ادارة المشغل لشركة الهروج للعمليات النفطية، اليوم الأحد، مواصلة برنامج إعادة حقل الغاني على الإنتاج، وإعادة تأهيل شبكة حقن المياه بحقل الغاني، ووضع الآبار المقفلة على الإنتاج بحقل آمال عن طريق المضخات الغاطسة.

وأوضح حساب المؤسسة الوطنية للنفط، على فيسبوك، في بيان، أن الاجتماع شارك فيه رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “الهروج” للعمليات النفطية – رئيس لجنة الملاك شركة “سوناطراك” خليفة عمرو، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير.

وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد استعراض النشاط العام للشركة، ومناقشة الأعمال والأنشطة المشتركة بين المؤسسة وشركة سوناطراك، في قطاع النفط الليبي”، مردفًا أن “خليفة عمرو، أطع رئيس وعضو مجلس إدارة المؤسسة، على سير عمليات الشركة وما تم إنجازه”.

وأكد رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الهروج، “تحقيق الشركة إنجازا كبيرا بصيانة البنية التحتية لحقل “الغاني” الذي لا يزال يحافظ على معدل إنتاج في حدود 4000 برميل يوميا، مبينا أن الوضع العام لحقول “أمال وتيبستي والناقة والغاني” ممتاز”.

من جانبه، ثمن صنع الله، جهود لجنة إدارة شركة “الهروج” وكل العاملين بها، معربا عن ثقته بإدارتها التي حثها على الاستمرار على النهج الحالي في إنجاز أعمالها، والتحقق من أن المصروفات يتم إنفاقها في الأوجه المخصصة لها، بما يضمن استدامة الإنتاج وزيادته، وتلبية احتياجات العاملين وتحسين خدماتهم.