«مكافحة الأمراض»: بدء إعطاء الجرعة الرابعة المضادة لفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، بدء إعطاء الجرعة الرابعة المضادة لفيروس كورونا للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العلمية، لمناقشة موقف التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، وفق منشور للمركز على «فيسبوك».

وحددت اللجنة الفئات المستهدفة، وهي: الفئات العمرية فوق 50 سنة، ممن يعانون أمراضًا مزمنة ونقصًا في المناعة؛ بسبب أمراض مناعية وأدوية كيماوية، والأشخاص الذين لا يزالون تحت العلاج المناعي ما بعد زراعة الأعضاء.

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وأشارت اللجنة إلى أن الجرعة الرابعة تكون من نوع لقاح «فايزر» أو من نفس نوع لقاح الجرعة الثالثة.

وأمس السبت، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل أربع حالات يوميًا، كمتوسط لإصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي (الفترة من 28 مايو إلى 2 يونيو).

وإجمالًا، وصل عدد الإصابات منذ دخول وباء كورونا إلى ليبيا (في مارس 2020) إلى 502 ألف و40 شخصًا، تعافى منهم 495 ألفًا و552 حالة، في حين لا يزال 58 حالة فقط نشطة. أما الوفيات فقد سجلت 6 آلاف و430 حالة.