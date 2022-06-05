لاقترافهم جرائم فساد.. النيابة العامة تأمر بحبس 3 أعضاء من اللجنة المكلَّفة بتوزيع السماد

ليبيا – أَمَرَت النيابة العامة بحبس ثلاثة من أعضاء اللجنة المكلَّفة بتوزيع السماد اليوريا المخصَّصة للمزارعين في بلدية انتلات البيضان حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

النيابة العامة حركت بحسب مكتب النائب العام الدعوى العمومية في واقعاتِ فسادٍ مُسندَة إلى لجنة إدارة توزيع حصص سماد اليوريا المخصَّصة للمزارعين في بلدية انتلات البيضان.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن وكيل النيابة العامة بنيابة إجدابيا الابتدائية باشر إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من المزارعين في مواجهة منسق قطاع الزراعة؛ وأعضاء لجنة توزيع سماد (اليوريا) في البلدية؛ لمقارفتهم جرائم فساد تمثَّلت في: تزويرهم مستندات، وإساءتهم استعمال سلطة الوظيفة المسندة إليهم، وتحقيقهم منافع غير مشروعة ناتجة عن تسلُّمهم كمياتٍ من سماد اليوريا المخصَّصة لقطاع الزراعة في البلدية، وتصرُّفهم في تلك الكميات اعتمادًا على بيانات مقدمي البلاغ الشخصية.

مكتب النائب العام أكد أن التحقيقات كشقت صحة نسبة الوقائع المجرَّمة إلى المتهمين وأمر المحقق بحبس ثلاثة من أعضاء اللجنة المكلَّفة بتوزيع السماد حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

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