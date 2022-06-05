عضوات البرلمان يناقشن في طرابلس التمثيل النيابي للمرأة

ناقشت عضوات من مجلس النواب مسودة مشروع الدستور الليبي ومخرجات ونتائج لقاء القاهرة بين مجلس النواب ومجلس الدولة- وفقاً لما أورده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح على صفحته الشخصية.

وتمحور الاجتماع الذي عقد -الأحد- بفرع ديوان مجلس النواب في طرابلس على كل ما يتعلق بحق الانتخاب والتمثيل النيابي للمرأة الليبية .

وتطرقن أيضاً إلى قانون تأسيس المجلس الأعلى للمرأة وتحديد مهامه واختصاصاته ولائحته الداخلية وكل مايتعلق بهذا الجسم.

وخلص اجتماع عضوات البرلمان إلى الاتفاق على تقديم ملاحظاتهن لعرضها في جلسة مجلس النواب المقبلة لاعتماد القانون .

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