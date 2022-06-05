عادل عيسى: الموجودون من الجالية الليبية في أوكرانيا الآن باقون باختيارهم وإرادتهم

أكد سفير ليبيا في أوكرانيا عادل عيسى، أن “غالبية الجالية الليبية في أوكرانيا أُخرجت في شهر مارس الماضي”، مضيفًا أن “الموجودون الآن بقوا بإرادتهم ومحض اختياراتهم”.

عيسى، وفي تصريح خاص لفواصل، قال: “الليبيون الموجودون في أوكرانيا حاليا أغلبهم من الطلبة سواء على نفقة الدولة أم على نفقتهم الخاصة، وبعضهم رجال أعمال وسيّاح”.

وتابع؛ “يوجد سجين ليبي في السجون الأوكرانية بتهمة جنائية على إثر مشاجرة، وسيُخلى سبيله ليستكمل مدة حكمه في ليبيا”.

وأردف عيسى أنه “ننفي بشكل رسمي ما أوردته بعض وسائل الإعلام بدعم الحكومة الليبية لأوكرانيا بمبلغ 500 مليون دولار في حربها”.

وواصل أن “موقفنا الرسمي من رفض الحرب على أوكرانيا هو موقف إنساني أكثر منه سياسيا، فعلاقتنا بالبلدين وثيقة وموسكو تفهّمت موقفنا”.

ولفت عيسى إلى أنه “قبل الحرب كانت هناك خطوات لتفعيل اللجنة الاقتصادية بين البلدين لكنها توقفت الآن وتعثرت”، مردفُا أن “الحرب أثرت تأثيرا كبيرا على الوضع الاقتصادي في أوكرانيا، ومن ثَمّ توقف تصدير القمح إلى ليبيا”

وختم قائلاً: “طالبنا الحكومة بضرورة توفير بدائل عن القمح الأوكراني منذ اندلاع الحرب وتوقف التصدير وغلق الموانئ”، موضحًا “ندير العمل الدبلوماسي حاليا من مدينة لفيف وتركنا العاصمة كييف، وعودتنا مرتبطة بتقديرنا للموقف”.