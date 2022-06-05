حملة أمنية لوقف التخريب وأعمال التعدي على الأراضي الزراعية ببني وليد

أطلق جهاز الشرطة الزراعية في بني وليد، اليوم الأحد، حملة أمنية لوقف التخريب وأعمال التعدي على الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون والسرول وقطعها وبيعها، والوقوف على أوضاعها في الأودية الواقعة في المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز الشرطة الزراعية أن الحملة الأمنية جاءت بعد ورود بلاغ إلى فرع الجهاز من قبل المواطنين بشأن التعدي وقطع الأشجار في أحد الأراضي بوادي بني وليد.

تعديات عديدة بأودية ومزارع بني وليد

وتشهد أودية بني وليد هذه الأيام عدة تعديات من قبل تجار الفحم الذين يقومون بقطع الأشجار في الأودية والمزارع لغرض تفحيمها وبيعها بأسعار مرتفعة للمقاهي والمحال التجارية خاصة مع دخول فصل الشتاء.

– الشرطة الزراعية ببني وليد تطلق حملة لوقف التعدي على أشجار الزيتون

وفي نداء سابق، طالب جهاز الشرطة الزراعية أهالي بني وليد الذين يتنزهون في الأودية والمزارع بعدم إشعال النيران قرب الأشجار أثناء التنزه تجنبًا لإتلافها أو حدوث حرائق، مما يؤدي إلى خسارة عدد كبير منها.

تفعيل القوانين لوقف التعديات على الأودية

وفي وقت سابق، دعا جهاز الشرطة الزراعية في بني وليد مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى تكثيف الحملات التوعوية والإرشادية لوقف هذه الممارسات، وخصوصًا في المناطق التي يكثر فيها الاعتداء على هذه الأشجار. مطالبًا بضرورة تفعيل القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الأودية من العبث والرعي الجائر للحفاظ على هذه الثروة الوطنية.

تقطيع الأشجار بأحد أودية بني وليد لاستخدامها في انتاج الفحم. (الإنترنت)

تقطيع الأشجار بأحد أودية بني وليد لاستخدامها في انتاج الفحم. (الإنترنت)

سيارة دورية تابعة لجهاز الشرطة الزراعية في بني وليد. (الإنترنت)