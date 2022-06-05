سالم جحا: أنا لست مع أي شخص معين بل أنحزت إلى ليبيا الواحدة

ليبيا – أكد العقيد سالم جحا العسكري البارز فى مدينة مصراتة أن الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا هي حكومة توافقية وضرورية وبغيرها لن يقتنع، على حد قوله.

جحا وفي كلمة له من مدينة سرت تابعتها صحيفة المرصد، قال: “أنا لست مع أي شخص معين، بل أنحزت إلى ليبيا الواحدة”.

وأضاف: “إذا كنا نسعى للانتخابات، فلا بد من أن تكون هذه المرحلة الحالية هي المرحلة التي تسبق الانتخابات، وألا لأصبحت الانتخابات بالمغالبة ولن ترضوا عنها وسنرجع إلى لغة البندقية”.

وأردف: “أنا منذ عام 2011 باتجاه السلام ومد اليد لشركاء الوطن، وأؤمن بالتداول السلمي على السلطة، وبوجود مؤسسة عسكرية راشدة قادرة على انجاز مهامها وواجباتها وفقًا لما يتفق عليه الليبيين، ورأيت في المجموعة المشكلة للحكومة موقف يجب أن يتخذ وفي حال لم يتم اتخاذه سيتخذ بعد أمد، لكن هذا هو الوقت المناسب للبحث عن شركاء الوطن وتعلم لغة الصفح والعفو، فبناء الدولة يحتاج إلى مثل هؤلاء الرجال”.

جحا ختم: “ليبيا أكبر من أي شخص ولقد أسأنا إليها وفرطنا بها وبسيادتها، وموقفي واضح وصريح، فأنا مع الانفتاح على الآخرين والسلام وفتح الأبواب الموصدة ونتفق مع من هم معنا في الوطن وننظر إلى المستقبل ونطوي صفحة الماضي بمآسيه، فلا يمكن وضع الماضي الثقيل وبما حمله من مرارة وهموم على أكتافنا ليمنعنا من رؤية مسقتبلنا الذي هو ملك لأولادكم وأحفادكم، وسيأتي يوم يتحدث الأحفاد بأن أجدادهم مجانين، لذا علينا البدء في بناء بلادنا وخدمة الأجيال المستقبلة”.

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