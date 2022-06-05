هرندل تعلن عن إعادة افتتاح مقر السفارة البريطانية في ليبيا رسميا

أعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هرندل، عن إعادة افتتاح مقر سفارة بلادها رسميا في ليبيا، مؤكدة أن ذلك يعد دليلا على التزام المملكة المتحدة بمواصلة العمل مع الليبيين والأمم المتحدة؛ من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.

جاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها هرندل عبر موقعها الرسمي على منصة تويتر، حيث عبرت عن سرورها وفخرها بإعادة الافتتاح.

وكانت بريطانيا، قد أعلنت عن إغلاق سفارتها في طرابلس في شهر أغسطس من العام 2014، بسبب تصاعد القتال وأعمال العنف التي شهدتها العاصمة أثناء عملية فجر ليبيا، والتي أدت إلى تدمير مطار طرابلس العالمي، وخسارة العديد من الطائرات الرابضة في المطار، في أكبر نكسة يشهدها الأسطول الجوي في ليبيا عبر تاريخه.

وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، قد أفاد في وقت سابق بأن السفارة الروسية في ليبيا ستبدأ العمل قريبا

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