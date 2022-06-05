حبس متهمين عقب ضبط “1000” كيلو من الدجاج الفاسد

أخبار ليبيا 24 – خبر

أمرت نيابة النظام العام بحبس المتهمين في قضية ضبط 1000 كيلو من الدجاج الفاسد في أماكن متفرقة. لسبعة أيام على ذمة التحقيق.

وأوضح رئيس وحدة سوق الجمعة للرقابة على الأغذية والأدوية “أبوبكر مروان” . أنه تم وحدة الرقابة سوق الجمعة ووحد الحرس البلدي سوق الجمعة. تمكنت من “ضبط حوالي 1000 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك البشري في ثلاث أماكن متفرقة تعد فيها العمالة الوافدة في إمكان لا تطابق المواصفات والاشتراطات الصحية الفنية والقانونية وبدون شهادات صحية ولا تراخيص”.

وأضاف مروان أن هذا اللحم الفاسد يتم توزيعه على مطاعم مدينة طرابلس شاورما و اسكالوب وقلاية وفاهيتا .

وتابع قائلا إن “نيابة النظام العام تأمر بحبس المتهمين في قضية لحم الدجاج الفاسد سبع أيام على ذمة التحقيق” .