«المجلس الاستشاري»: المشري ناقش مع لجنة «القاعدة الدستورية» نتائج «اجتماع القاهرة»

عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم الأحد، رفقة نائبه الأول “مسعود عبيد” ولجنة إعداد القاعدة الدستورية المشكّلة من المجلس، اجتماعاً مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وناقش الحضور، خلال الاجتماع، آخر ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة بشأن المسار الدستوري، والتي من شأنها التمهيد للاتفاق على موعد محدد للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وطرح أعضاء الهيئة التأسيسية، رؤيتهم في كثير من مواد مشروع الدستور ودواعي ومبررات الصياغات الموجودة، ووجهة نظرهم في النقاشات الحالية وضرورة المحافظة على مشروع الدستور.