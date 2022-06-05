المشري ورئيس المخابرات يبحثان الأوضاع الأمنية في طرابلس

العنوان-طرابلس

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال لقائه مع رئيس المخابرات الليبية الفريق أول حسين العائب، اليوم الأحد، على ضرورة الحفاظ على الهدوء في العاصمة واستقرار الأوضاع الأمنية في كل البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس في بيان له، إن لقاء المشري والعائب الذي عُقِد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس جرى خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن العائب أطلع المشري على سير عمل الجهاز وسُبل تطويره لأعلى درجات الحرفية والانضباط، نظرًا لأهمية هذا الجهاز في حفظ أمن الوطن والمواطن.