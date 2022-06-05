أمن بنغازي يطلق حملته التحذيرية للمعتدين على خط النهر الصناعي

أطلقت غرفة العمليات الأمنية ببنغازي -صباح الأحد- حملة شاملة لتحذير كافة المعتدين على مسار النهر الصناعي الذي يغذي المدينة بمياه الشرب- وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لبلدية بنغازي.

وجاء في منشور المجلس البلدي إن المخالفين أقدموا على البناء فوق مسار خط النهر الصناعي وهم بذلك “معرضون لطائلة القانون ويعرضون الأمن المائي للمدينة للخطر “، حيث تم إعطاؤهم مهلة لإزالة تلك الاعتداءات خلال 3 أيام.

وأشارت غرفة العمليات الأمنية المشكلة بقرار النائب العام إلى أنها ستنفذ نهاية الأسبوع الجاري عملية واسعة لإزالة جميع ما يعيق إمدادات خط النهر الصناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الإزالة المرتقبة ستتم بإسناد من الإدارة العامة للبحث الجنائي ومديرية الأمن ووحدات من الجيش منها قوة من لواء طارق بن زياد واللواء 106 وبحضور مُختصين من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وبلدية بنغازي وجهاز الحرس البلدي وكتيبة حماية وتأمين مشروع النهر الصناعي .

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